Raffica di auto fuori strada per il ghiaccio E in via Traversetolo una persona resta incastrata nell' abitacolo

Questa mattina, a causa delle condizioni di ghiaccio sulle strade, si sono verificati diversi incidenti fuori strada in varie zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti in tre diversi punti per soccorrere i coinvolti e garantire la sicurezza. In via Traversetolo, una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo di un’auto. La situazione richiede attenzione e prudenza alla guida.

Raffica di incidenti a causa del ghiaccio stamattina in varie zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti in tre punti diversi per aiutare i feriti e mettere in sicurezza la zona. L'incidente più grave si è verificato stamattina in via Traversetolo: un'auto è finita fuori  probabilmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

