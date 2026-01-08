Fuori strada con l' auto conducente rimane bloccato nell' abitacolo
Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, sulla SP 11 a La Tabaccaia, Peccioli, si è verificato un incidente stradale. Un veicolo fuori strada ha causato il blocco del conducente all'interno dell'abitacolo. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, e le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio sulla SP 11, località La Tabaccaia, nel comune di Peccioli. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada. L'uomo, rimasto ferito nel sinistro, è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo ed è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
