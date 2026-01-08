Fuori strada con l' auto conducente rimane bloccato nell' abitacolo

Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, sulla SP 11 a La Tabaccaia, Peccioli, si è verificato un incidente stradale. Un veicolo fuori strada ha causato il blocco del conducente all'interno dell'abitacolo. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, e le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.

Bloccato nell'auto finita fuori strada - PECCIOLI: Il guidatore, una volta estratto dall'abitacolo, è stato affidato all'elicottero Pegaso che lo ha trasportato all'ospedale Careggi ... toscanamedianews.it

A Cervaro il mezzo è finito fuori strada dopo una curva. I piccoli evacuati dal vetro posteriore, solo un lieve livido per uno di loro - facebook.com facebook

Porto Torres, auto fuori strada sulla provinciale 56: due feriti x.com

