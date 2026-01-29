Entro l’estate, gli operatori di Fs Security avranno tutti una bodycam, le telecamere indossabili che registrano le loro azioni. Le nuove telecamere serviranno a migliorare la sicurezza sui treni e nelle stazioni. La consegna delle bodycam partirà a breve e sarà completata entro la fine dell’estate.

Entro l’estate tutti gli operatori di Fs Security saranno dotati di bodycam, le telecamere indossabili pensate per aumentare la sicurezza sui treni e nelle stazioni. La decisione arriva dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e segue un accordo raggiunto da Fs Security con le organizzazioni sindacali. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti a disposizione degli addetti alla sicurezza, che spesso affiancano capitreno e controllori durante i viaggi più delicati. Quando può essere attivata la bodycam. Treno Frecciarossa in stazione (Imagoeconomica). La bodycam potrà essere attivata solo in situazioni di potenziale pericolo, a tutela dei passeggeri e del personale ferroviario, e sarà utilizzata nel rispetto delle regole sulla privacy. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bodycam per tutti gli operatori di Fs Security: da quando e come funziona

La sicurezza sui treni in Lombardia viene rafforzata con l’introduzione di FS Security, che impiega bodycam e personale dedicato.

