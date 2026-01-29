Frank allenatore Tottenham su Kolo Muani | Gli ho detto che sarebbe bello se…

Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato di Kolo Muani. Ha detto che gli ha suggerito che sarebbe stato bello se… La squadra inglese si prepara alla prossima partita e l’attenzione si concentra anche sul possibile ruolo di Muani. La sua presenza potrebbe fare la differenza, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Frank (allenatore Tottenham) su Kolo Muani: «Gli ho detto che sarebbe bello se.». Le dichiarazioni del tecnico degli Spurs. Il Tottenham di Thomas Frank centra l'obiettivo grosso in Europa, staccando il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League grazie a un netto 0-2 sul campo dell'Eintracht Francoforte. Gli Spurs chiudono la League Phase con un prestigioso quarto posto, un risultato che brilla in contrasto con le difficoltà incontrate in Premier League. A firmare il successo è stato proprio l'uomo del momento, quel Randal Kolo Muani che la Juventus osserva con crescente nostalgia e desiderio.

