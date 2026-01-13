Inter Calhanoglu ai box | le soluzioni di Chivu per la cabina di regia

In vista della prossima partita dell’Inter, l’assenza di Calhanoglu costringe la squadra a rivedere la propria impostazione a centrocampo. Chivu, allenatore in seconda, sta valutando diverse soluzioni per mantenere equilibrio e qualità nella cabina di regia. La giornata odierna sarà importante per definire le scelte e prepararsi al meglio per la sfida in programma.

La giornata di oggi è di vigilia per l'Inter, pronta a scaldare i motori in vista del rientro in campo. L'obiettivo è quello di rimanere sulla retta via come dimostrato nelle ultime settimane. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle il pareggio per 2-2 con il Napoli e vogliono concludere nel migliore dei modi il girone d'andata. Per farlo, però, diventa fondamentale battere il Lecce, gara in programma domani 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un incontro fondamentale, contro un cliente che ha necessario bisogno di punti salvezza dopo aver perso contro il Parma nell'ultimo turno.

