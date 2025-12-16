Orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio Fontana | Regalo della storia alle Olimpiadi

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, tra Livigno e Bormio, sono state trovate migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Le orme, presenti su pareti di dolomia quasi verticali nella Valle di Fraele, si estendono per centinaia di metri, rappresentando un importante patrimonio storico e paleontologico.

© Lapresse.it - Orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, Fontana: "Regalo della storia alle Olimpiadi" Nella Valle di Fraele, nel Parco Nazionale dello Stelvio tra Livigno e Bormio, sono state scoperte su pareti di dolomia quasi verticali migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa, con piste lunghe centinaia di metri. Foto, video e prime evidenze vengono presentati a Palazzo Lombardia: secondo il Museo di Storia Naturale di Milano e Università di Bergamo si tratta del più importante giacimento europeo di tracce triassiche. La scoperta è avvenuta il 14 settembre 2025 grazie al fotografo naturalista Elio Della Ferrera. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La scoperta di migliaia di orme di dinosauro al Parco dello Stelvio è il sito più ricco nelle Alpi Video La scoperta di migliaia di orme di dinosauro al Parco dello Stelvio è il sito più ricco nelle Alpi Video La scoperta di migliaia di orme di dinosauro al Parco dello Stelvio è il sito più ricco nelle Alpi Migliaia di impronte di dinosauri scoperte nel Parco dello Stelvio - Sulle pareti di dolomia nella valle di Fraele, tra Livigno e Bormio, sono state trovate un grande numero di tracce estese per cinque chilometri. msn.com

Orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, Fontana: «Regalo della storia alle Olimpiadi» - Il presidente della Regione Lombardia apre la conferenza stampa di presentazione "Triassic Park" ... msn.com

Migliaia di orme di dinosauri rinvenute sulle Alpi, scoperta preistorica nel Parco dello Stelvio LA SCOPERTA: https://www.ilriformista.it/migliaia-di-orme-di-dinosauri-rinvenute-sulle-alpi-scoperta-preistorica-nel-parco-dello-stelvio-493276/ - facebook.com facebook

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «TRIASSIC PARK, LA “VALLE DEI DINOSAURI” TRA LIVIGNO E BORMIO: SCOPERTE MIGLIAIA DI ORME PER CENTINAIA DI METRI» x.com

