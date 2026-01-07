Frana sulla strada statale Amalfitana | effettuati rilievi e sopralluoghi a Maiori i primi risultati

Da salernotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una frana ha interessato la strada statale Amalfitana a Maiori a causa del distacco di un muro privato. Sono stati subito effettuati rilievi e sopralluoghi per valutare l’entità del fenomeno e pianificare gli interventi necessari. Il Comune di Maiori sta lavorando per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza degli utenti.

Aseguito del distacco di una porzione di muro perimetrale avvenuto nella scorsa notte da una proprietà privata in località Salicerchie, il Comune di Maiori ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per gestire l’emergenza e avviare l’iter di riapertura nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

frana sulla strada statale amalfitana effettuati rilievi e sopralluoghi a maiori i primi risultati

© Salernotoday.it - Frana sulla strada statale Amalfitana: effettuati rilievi e sopralluoghi a Maiori, i primi risultati

Leggi anche: Frana a Maiori, Costiera Amalfitana divisa in due: chiusa la Statale 163

Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl Salerno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frana sulla Statale Amalfitana: Costiera divisa in due a Maiori; Frana a Maiori: chiusa la Statale Amalfitana; La Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana; Smottamento sulla Statale Amalfitana a Maiori: strada non chiusa.

frana strada statale amalfitanaChiusa la strada 163 Amalfitana a Maiori per uno smottamento: costiera divisa in due - Sul posto le squadre di Anas e le forze dell'ordine per il ripristino della viabilità. rainews.it

Frana a Maiori, Costiera Amalfitana divisa in due: chiusa la Statale 163 - Frana a Maiori in località Salicerchie: chiusa la Statale 163 Amalfitana. 2anews.it

frana strada statale amalfitanaLa Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana - La Costiera Amalfitana è letteralmente spezzata in due per una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, ... notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.