Frana sulla strada statale Amalfitana | effettuati rilievi e sopralluoghi a Maiori i primi risultati

Nella notte, una frana ha interessato la strada statale Amalfitana a Maiori a causa del distacco di un muro privato. Sono stati subito effettuati rilievi e sopralluoghi per valutare l’entità del fenomeno e pianificare gli interventi necessari. Il Comune di Maiori sta lavorando per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza degli utenti.

Aseguito del distacco di una porzione di muro perimetrale avvenuto nella scorsa notte da una proprietà privata in località Salicerchie, il Comune di Maiori ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per gestire l'emergenza e avviare l'iter di riapertura nel più breve tempo possibile.

