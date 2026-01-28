Frana Niscemi il piano contro il dissesto c’è e prevedeva tutto ma mancano le risorse

La frana a Niscemi riaccende le polemiche sulla gestione del rischio idrogeologico in Sicilia. Il piano che prevedeva interventi per prevenire il dissesto c’è, ma mancano le risorse per attuarlo. La comunità e le associazioni ambientaliste chiedono da tempo interventi più concreti, mentre le istituzioni sembrano ancora indietro. La situazione rimane critica, e ora bisogna correre ai ripari prima che si ripeta un’altra tragedia.

(Adnkronos) – Con la frana di Niscemi tornano le polemiche che ricorrono a ogni catastrofe naturale. E’ stato così dopo Senigallia, dopo Maratea, dopo Ischia, rimanendo solo agli ultimi eventi: perché non si è fatto nulla per prevenire quello che era ampiamente prevedibile o, addirittura, previsto? Le associazioni ambientaliste e le opposizioni fanno il loro lavoro e si schierano contro il governo di turno, ricordando ancora una volta che i piani per intervenire si fanno ma poi non si finanziano. Ma il problema ha origini più lontane e coinvolge anche altri governi e altre maggioranze. Legambiente, in particolare, torna a denunciare lo stallo del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia.

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Trent’anni di inazione: Niscemi frana dal 1997, quando furono già evacuate 400 persone; Frana Niscemi, alto rischio per le case sul ciglio: l'allarme dalla Società Geologica Italiana; Frana Niscemi, WWF: territorio sempre più fragile.

Niscemi, Musumeci dice che il Comune non aveva segnalato il rischio frana, ma un documento lo smentisceIl ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha affermato che quando era presidente della Regione Sicilia il Comune di Niscemi non aveva mai ... fanpage.it

Frana Niscemi, il piano contro il dissesto c'è (e prevedeva tutto) ma mancano le risorseLa denuncia di Pd e Legambiente ma il problema ha origini più lontante e coinvolge anche altri governi e maggioranze ... adnkronos.com

L'Ordine regionale dei geologi: "La frana di Niscemi, tuttavia, non può essere letta come un evento improvviso o eccezionale, ma va inquadrata all'interno di un contesto geologico ben noto e storicamente documentato. I precedenti del 1790 e del 1997 dimostr - facebook.com facebook

Frana Niscemi Tecnici al lavoro anche nella notte per isolare le condutture del gas nella zona rossa e consentire la riattivazione del servizio. Volontari, soccorritori e operatori in campo per l'assistenza, monitoraggio, ripristino viabilità. #28gennaio h10 x.com