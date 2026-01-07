Via Faentina chiusa per frana evacuate 5 persone

Via Faentina è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, con cinque persone evacuate in sicurezza. La strada, nel territorio di Fiesole, rimane interdetta al traffico per consentire i lavori di verifica e messa in sicurezza. La situazione ha causato disagi alla circolazione, soprattutto nel primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie. La protezione civile monitora l’area e fornisce aggiornamenti sulla riapertura.

Fiesole (Firenze), 7 gennaio 2025 – Caos traffico nel territorio di Fiesole nella mattina di mercoledì 7 gennaio, il primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie. La causa è una frana che si è verificata nella tarda serata di martedì 6 gennaio sulla via Faentina, all'altezza del numero civico 52 nel comune di Fiesole, località Pian del Mugnone. Il tratto interessato è quello che va dal km 5+100 al km 6+800. Via Faentina chiusa, evacuate 5 persone. Per ragioni di sicurezza è stata chiusa al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia la Sr302 Faentina nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera.

