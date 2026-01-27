La procura di Gela ha espresso preoccupazione riguardo possibili problemi di ordine pubblico a Niscemi, a causa di tensioni legate a questioni sociali e abitative. La situazione attuale evidenzia un disagio crescente tra i residenti, molti dei quali si trovano senza una casa e chiedono risposte alle autorità. Un contesto che richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori criticità.

Niscemi (Caltanissetta), 27 gennaio 2026 - "Cosa è stato fatto a Niscemi in questi 30 anni?", hanno chiesto tanti residenti del paese in provincia di Caltanissetta che si ritrovano però senza una casa per chiamarsi tali. Cosa è stato fatto considerato un precedente: il 12 ottobre 1997 una frana ha interessato la parte meridionale del centro abitato, causando gravi danni e l'evacuazione di circa 400 persone. Oggi il fronte di frana si estende per circa 4 chilometri e coinvolge direttamente le abitazioni prospicienti la scarpata, determinando una zona rossa al momento di 150 metri. "Dobbiamo stare sempre con le valigie pronte? Dove andremo a dormire?", è l'interrogativo drammatico di tanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niscemi, il procuratore di Gela mette in guardia: “Si potrebbero verificare problemi di ordine pubblico”. Il video della devastazione dal drone

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Argomenti discussi: Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Corruzione in atti giudiziari: condannata l’ex procuratrice di Gela Lucia Lotti; Il video della gigantesca frana di Niscemi. Il paese è quasi isolato, 1000 gli sfollati; Niscemi, due giorni di emergenza: frana in espansione, fino a mille sfollati. Protezione civile in campo.

