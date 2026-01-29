Niscemi Ciciliano | La frana va verso il centro città evacuati in 1.300 | Musumeci | Fronte si allargherà di 400 metri

La frana a Niscemi si muove lentamente verso il centro città. Sono già state evacuate circa 1.300 persone, mentre le autorità temono che il fronte si allarghi di altri 400 metri. Il governatore Musumeci avverte che la situazione potrebbe peggiorare, ma tra i problemi c’è anche una polemica sui fondi del Pnrr: su 99 milioni di euro destinati al dissesto idrogeologico, Niscemi non ha ancora ricevuto niente.

Per la città di Niscemi, colpita dalla frana, "c'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri", ha aggiunto., Musumeci, intervistato in radio, ha poi fatto il punto della situazione: "La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata ad allargarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana si sta ampliando, con conseguente evacuazione di diverse zone.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

Niscemi, la frana più grande d'Europa e il paese da spostare. Parla il capo della Protezione civile CicilianoIl fronte di frana continua a spostarsi: potremmo dovere evacuare altre famiglie. Ma per la stima dei danni bisogna aspettare. Il monitoraggio dallo spazio, anche grazie alla costellazione di satell ... ilfoglio.it

Ciciliano (Protez. civile): «A Niscemi la frana non si arresta»La frana continua a muoversi, con un fronte di circa 4 chilometri è la più grande d'Europa. Diverse abitazioni non saranno più recuperabili, mentre il numero degli sfollati potrebbe aumentare nei pros ... italiaoggi.it

