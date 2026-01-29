Raccolta differenziata scatta il piano contro gli incivili
A Mercato San Severino parte un nuovo piano di controlli contro chi butta i rifiuti in modo illecito. Le forze dell’ordine intensificano i controlli per fermare chi viola le regole e danneggia il decoro della città. L’obiettivo è tutelare l’ambiente e rispettare le norme sulla raccolta differenziata.
Rigore, rispetto delle regole e tutela del bene comune. A Mercato San Severino prende il via un piano di controlli straordinari contro i conferimenti illeciti dei rifiuti, rivolto a contrastare i comportamenti scorretti di una minoranza di cittadini che continua a compromettere il decoro urbano. L’iniziativa punta a rafforzare il senso civico e a garantire una raccolta differenziata più efficiente, attraverso una serie di misure di monitoraggio e sanzione che entreranno in funzione nelle prossime ore. Il piano prevede controlli mirati da parte della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori del servizio di igiene urbana, e l’installazione sul territorio comunale di fototrappole mobili, ovvero videocamere a infrarossi in grado di individuare e documentare eventuali abbandoni o conferimenti non conformi alle regole. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondimenti su Mercato San Severino
Rifiuti abbandonati nei fossi, scatta il giro di vite: “Multe più salate contro questi incivili. Chi sbaglia paga”
Lodi Vecchio intensifica le misure contro l’abbandono di rifiuti nei fossi, adottando sanzioni più severe.
Rifiuti, raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano: "Prossima tappa: la tariffa puntuale"
L’assessore ai rifiuti annuncia che, grazie all’introduzione del nuovo sistema di raccolta a Ponte San Giovanni, si è quasi raggiunto il soglio del 75% di raccolta differenziata.
Ultime notizie su Mercato San Severino
Argomenti discussi: Riciclo, le capsule di caffè entrano nella raccolta differenziata da agosto: cosa cambia; Le capsule del caffè nella raccolta differenziata: quando scatta l'obbligo?; Scatta la lotta ai furbetti dei rifiuti: fototrappole e ispettori ambientali a Porto Sant'Elpidio; Dal 2026 le capsule di caffè entrano nella raccolta differenziata.
Giunta itinerante a Vado, primo incontro con i cittadini: al centro il cantiere di via Sabazia, lo spostamento della spiaggia libera e la differenziataEsposte criticità sulla carenza di posteggi per via dei lavori per l'eliminazione del passaggio a livello. Toccati anche i temi delle poste, la Casa di Comunità e le scuole ... savonanews.it
Rifiuti, il Varesotto corre verso l’80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la sogliaLa provincia si conferma tra le più virtuose della Lombardia con quasi il 79% di raccolta differenziata. Nel capoluogo cresce leggermente la percentuale, ma il sacco indifferenziato resta troppo pes ... verbanonews.it
Cresce la percentuale della #raccoltadifferenziata a #Varese. I dati del 2025 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.