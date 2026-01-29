A Mercato San Severino parte un nuovo piano di controlli contro chi butta i rifiuti in modo illecito. Le forze dell’ordine intensificano i controlli per fermare chi viola le regole e danneggia il decoro della città. L’obiettivo è tutelare l’ambiente e rispettare le norme sulla raccolta differenziata.

Rigore, rispetto delle regole e tutela del bene comune. A Mercato San Severino prende il via un piano di controlli straordinari contro i conferimenti illeciti dei rifiuti, rivolto a contrastare i comportamenti scorretti di una minoranza di cittadini che continua a compromettere il decoro urbano. L’iniziativa punta a rafforzare il senso civico e a garantire una raccolta differenziata più efficiente, attraverso una serie di misure di monitoraggio e sanzione che entreranno in funzione nelle prossime ore. Il piano prevede controlli mirati da parte della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori del servizio di igiene urbana, e l’installazione sul territorio comunale di fototrappole mobili, ovvero videocamere a infrarossi in grado di individuare e documentare eventuali abbandoni o conferimenti non conformi alle regole. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Raccolta differenziata, scatta il piano contro gli incivili

Approfondimenti su Mercato San Severino

Lodi Vecchio intensifica le misure contro l’abbandono di rifiuti nei fossi, adottando sanzioni più severe.

L’assessore ai rifiuti annuncia che, grazie all’introduzione del nuovo sistema di raccolta a Ponte San Giovanni, si è quasi raggiunto il soglio del 75% di raccolta differenziata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mercato San Severino

Argomenti discussi: Riciclo, le capsule di caffè entrano nella raccolta differenziata da agosto: cosa cambia; Le capsule del caffè nella raccolta differenziata: quando scatta l'obbligo?; Scatta la lotta ai furbetti dei rifiuti: fototrappole e ispettori ambientali a Porto Sant'Elpidio; Dal 2026 le capsule di caffè entrano nella raccolta differenziata.

Giunta itinerante a Vado, primo incontro con i cittadini: al centro il cantiere di via Sabazia, lo spostamento della spiaggia libera e la differenziataEsposte criticità sulla carenza di posteggi per via dei lavori per l'eliminazione del passaggio a livello. Toccati anche i temi delle poste, la Casa di Comunità e le scuole ... savonanews.it

Rifiuti, il Varesotto corre verso l’80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la sogliaLa provincia si conferma tra le più virtuose della Lombardia con quasi il 79% di raccolta differenziata. Nel capoluogo cresce leggermente la percentuale, ma il sacco indifferenziato resta troppo pes ... verbanonews.it

Cresce la percentuale della #raccoltadifferenziata a #Varese. I dati del 2025 - facebook.com facebook