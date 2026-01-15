Forlì la società lancia l’appello | Ora serve lottare tutti insieme

La Pallacanestro 2.015 Forlì ha diffuso un appello per unire gli sforzi in un momento difficile per il club. In una nota ufficiale, la società ha chiesto collaborazione e coesione a tutto l’ambiente sportivo, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide attuali. Un gesto che testimonia la volontà di ripartire con determinazione e senso di responsabilità.

La Pallacanestro 2.015 Forlì rompe il silenzio. Nel bel mezzo di un momento complicatissimo, probabilmente il più delicato nella storia del club, la compagine di viale Corridoni è uscita dal guscio e, nella mattinata di ieri, ha diffuso una nota per fare quadrato e richiedere unità d’intenti a tutto l’ambiente. "Dopo anni senza dubbio positivi, è inutile nascondere la criticità del momento", si legge nella missiva societaria. È a tutti gli effetti una prima e sostanzialmente inedita certificazione degli ostacoli sin qui incontrati dalla squadra di coach Antimo Martino. Finora, soltanto il presidente Giancarlo Nicosanti, in un veloce passaggio in occasione della presentazione di DeShawn Stephens, ne aveva fatto menzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, la società lancia l’appello: "Ora serve lottare tutti insieme" Leggi anche: Il momento delicato dell'Unieuro, l'appello della società: "E' il momento di lottare tutti insieme" Leggi anche: “Organizziamo tutti insieme un’altra gita a Roccaraso? Sindaco, noi siamo pronti”: Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello ai suoi followers Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Studio Legale Avv. Biserni. Consulenza in successioni ereditarie e società | Forlì facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.