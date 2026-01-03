Trump ci dia una prova che Maduro sia vivo L' appello dalla tv di Stato | GUARDA

Il governo venezuelano ha confermato la scomparsa del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores, senza fornire indicazioni sulla loro ubicazione. Questa situazione ha suscitato numerose domande sulla stabilità politica del paese. In questo contesto, alcune richieste sono state rivolte anche a figure internazionali, come Donald Trump, affinché fornisca chiarimenti o prove sulla presenza di Maduro. La vicenda resta al centro dell’attenzione internazionale, sollevando dubbi e interrogativi sulla situazione in Venezuela.

Il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores sono scomparsi e il governo venezuelano non sa dove si trovino, come ha confermato il vicepresidente Delcy Rodriguez alla televisione di Stato. "Non sappiamo dove si trovino il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores", ha detto Rodriguez. "Chiediamo al governo di Donald Trump una prova che siano vivi", ha detto Rodriguez durante una telefonata alla Venezolana de Television. Gli Stati Uniti hanno confermato gli attacchi sul suolo venezuelano e il presidente Donald Trump ha dichiarato che Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese.

