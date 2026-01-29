Domani pomeriggio su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati milioni di spettatori. Nella puntata del 30 gennaio, Kaya si schiera dalla parte di Yildiz e la difende da Ender, che cerca di mettere i bastoni tra le ruote. La tensione tra i personaggi aumenta, mentre le vicende si fanno sempre più intense. Gli spettatori aspettano con ansia cosa succederà nel prossimo episodio.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo la partenza di Alihan e Zeynep per gli Stati Uniti, Yildiz si trova in un momento molto difficile: Halit l'ha cacciata da casa, ma la ragazza non è responsabile di ciò che le viene imputato. Nell' episodio di venerdì 30 gennaio Ender le sbatte in faccia di essere lei ad aver architettato tutto. Per fortuna di Yildiz però, Kaya prenderà le sue parti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 30 gennaio: Kaya difende Yildiz contro Ender

