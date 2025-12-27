Forbidden Fruit anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 | continuano le tensioni tra Ender e Kaya

© US Mediaset Le incomprensioni tra Ender Çelebi e l’ex fidanzato Kaya Ekinci non faranno che aumentare nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Preso dal sospetto che il giovane Erim possa essere suo figlio, l’imprenditore cerca di fare di tutto per eseguire, un gran segreto, un test del DNA per fugare o confermare ogni suo dubbio. Tuttavia, Ender si accorge presto che Kaya si sta avvicinando troppo a Erim e gli intima di allontanarsi da lui. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.30, da lunedì a mercoledì e venerdì alle 14.15 e il sabato alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 dicembre al 2 gennaio: crescono le tensioni tra Ender e Kaya, Alihan organizza una sorpresa per Zeynep

Forbidden fruit anticipazioni dal 8 al 13 dicembre 2025 arriva kaya ekinci l ex fidanzato di ender

