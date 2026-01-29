Food Roca Findus | Minestrone Findus compie 60 anni un pilastro del nostro assortimento italiano

Il minestrone Findus compie 60 anni e, in Italia, rappresenta molto più di un semplice prodotto. È un simbolo di lunga data per molte famiglie e un elemento fisso sugli scaffali dei supermercati. Ricorda il passato e accompagna le cene di tante generazioni. La sua lunga storia testimonia come un alimento possa diventare parte della vita quotidiana, mantenendo sempre la stessa qualità nel tempo.

Milano, 29 gen. (AdnkronosLabitalia) - I sessant'anni del minestrone Findus “non rappresentano solo un semplice anniversario, ma la celebrazione di uno dei nostri ‘prodotti icona', nonché uno dei pilastri del nostro assortimento in Italia, da sempre”. Sono le dichiarazioni di Renato Roca, country manager Italia di Findus, in occasione della conferenza stampa, organizzata dall'azienda a Milano, per celebrare il il 60esimo anniversario del Minestrone Findus, nato nel 1966 nello storico stabilimento di Cisterna di Latina. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati della survey inedita condotta da AstraRicerche sul legame degli italiani con il minestrone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

