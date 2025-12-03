I Sofficini Carletto e l' Italia che cambia La strategia di Findus nelle parole del country manager Renato Roca

Renato Roca, country manager di Findus Italia, riassume così, nella sua intervista a Money Vibez Stories, il segreto dei Sofficini: “la capacità di rinnovarsi restando fedele a un modello”. Nati nel 1975, festeggiano i 50 anni come uno dei simboli dell’innovazione industriale applicata al cibo, “una creazione industriale” che ha trasformato un formato semplice in un rito familiare italiano. L’idea originaria era “dare alle famiglie un piatto che sia una svolta, una soluzione”, nel momento in cui il surgelato arrivava in Italia come nuovo metodo per conservare alimenti naturali mantenendone proprietà nutrizionali e gusto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Sofficini, Carletto e l'Italia che cambia. La strategia di Findus nelle parole del country manager Renato Roca

