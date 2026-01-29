Food Minestrone Findus | ‘da 60 anni sinonimo di calore e convivialità’

Findus festeggia 60 anni del suo Minestrone, un piatto che da sempre riunisce le famiglie italiane. Nato nel 1966, il minestrone è diventato un simbolo di calore e convivialità sulle tavole di più di 4 milioni di famiglie in Italia.

Findus celebra i 60 anni del suo Minestrone, un prodotto iconico nato nel 1966 e oggi presente sulle tavole di oltre 4 milioni di famiglie in Italia. Simbolo di tradizione, casa, benessere e calore, è conosciuto dal 95,5% degli italiani e rappresenta un pilastro del mercato dei minestroni surgelati, come testimoniano i risultati dell’indagine condotta sul tema da AstraRicerche. Per l’anniversario, durante i Giorni della Merla, il brand ha organizzato a Milano una conferenza stampa a cui è seguita l’iniziativa del “Minestrone sospeso”, che sostiene la Fondazione Banco Alimentare Ets attraverso la donazione di 25 porzioni di minestrone - da destinare a persone e famiglie in difficoltà - per ciascuna delle porzioni ritirate dai passanti in Piazza Gae Aulenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il minestrone Findus compie 60 anni e, in Italia, rappresenta molto più di un semplice prodotto.

Il minestrone Findus compie 60 anni e rimane uno dei piatti più amati sulle tavole italiane.

Food, Roca (Findus): Minestrone Findus compie 60 anni, un pilastro del nostro assortimento italianoI sessant’anni del minestrone Findus non rappresentano solo un semplice anniversario, ma la celebrazione di uno dei nostri ‘prodotti icona’, nonché uno dei pilastri del nostro assortimento in Italia, ... adnkronos.com

Findus celebra i 60 anni del Minestrone, lancia il nuovo con pasta e a Milano attiva il Minestrone SospesoIl Minestrone Findus compie 60 anni e celebra una storia che intreccia innovazione industriale, tradizione e un legame profondo con l’Italia. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina, tr ... foodaffairs.it

