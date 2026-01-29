Il minestrone Findus compie 60 anni sulle tavole di oltre 4 mln di famiglie italiane

Il minestrone Findus compie 60 anni e rimane uno dei piatti più amati sulle tavole italiane. Ogni giorno, più di 4 milioni di famiglie portano in casa questo prodotto, che ormai fa parte della tradizione culinaria del Paese. L’azienda festeggia questo traguardo ricordando decenni di presenza stabile nelle case degli italiani, con un prodotto che ha saputo adattarsi ai gusti e alle esigenze di generazioni.

Roma, 29 gen. (AdnkronosLabitalia) - Un prodotto iconico che da 60 anni scalda l'Italia: il minestrone Findus celebra un anniversario che racconta una storia di leadership industriale e profondo legame con il Paese. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina, entrato in funzione due anni prima e ancora oggi cuore pulsante della produzione, il minestrone Findus è tra i primi prodotti a nascere nel sito pontino, appena un anno dopo i Pisellini Primavera, a conferma della vocazione orticola dell'Agro Pontino che ancora oggi ne fa un territorio d'elezione per la produzione di vegetali. Un'intuizione industriale destinata a segnare la storia dei surgelati e a contribuire in modo determinante alla costruzione della leadership di Findus, oggi parte del gruppo Nomad Foods, principale player europeo nel frozen food. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il minestrone Findus compie 60 anni, sulle tavole di oltre 4 mln di famiglie italiane Approfondimenti su Findus Minestrone Radio WGBB: Attilio Carbone celebra oltre 60 anni di “Melodie Italiane” Natale, il pesce regna sulle tavole italiane la sera del 24 dicembre A Natale, il pesce rimane protagonista sulle tavole italiane, con circa il 77% delle famiglie che sceglie di includerlo nella cena del 24 dicembre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Findus Minestrone Il minestrone Findus compie 60 anni, sulle tavole di oltre 4 mln di famiglie italianeUn anniversario che racconta una storia di leadership industriale e profondo legame con il Paese Un prodotto iconico che da 60 anni scalda l’Italia: il minestrone Findus celebra un anniversario che ra ... adnkronos.com BASKO Supermercati. . Dal 27 gennaio al 9 febbraio riparti con la spesa giusta: grandi sconti fino al 50%. Solo con Prima Card: Minestrone Tradizione surgelato Findus 1kg: 2,49 € Pasta di semola La Molisana 500 g: 0,68 € Prosciutto cotto Gran Ten - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.