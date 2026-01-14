Isee 2026 come fare la richiesta online dei documenti necessari con Poste Italiane

Per i residenti nella provincia di Agrigento, Poste Italiane offre un servizio online per richiedere i documenti necessari all’assegno Isee 2026. Questa modalità permette di ottenere le certificazioni in modo semplice e veloce, senza recarsi di persona agli uffici. Di seguito, si trovano le indicazioni per effettuare la richiesta online, facilitando la preparazione della documentazione richiesta per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.

