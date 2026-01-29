Domenica 1 febbraio al The Square di Firenze andrà in scena “Lonely Boy”, un monologo scritto e interpretato da un gruppo di adolescenti e migranti. L’evento nasce dai laboratori realizzati negli ultimi mesi, con l’obiettivo di esplorare il tema dell’isolamento sociale. Lo spettacolo, che inizierà alle 16.45, vuole mettere in luce le difficoltà di chi si sente solo e fuori posto, usando parole e storie raccolte direttamente dai protagonisti. Una occasione per ascoltare voci spesso ignorate, attraverso un teatro semplice e diretto.

Firenze, 29 gennaio 2026 - Domenica 1 febbraio, alle ore 16.45 al The Square un monologo frutto di laboratori condotti con adolescenti e migranti. Nato dalla penna della premiata drammaturga Letizia Russo e interpretato dall’attore pedagogista Fabio Mascagni. Lonely Boy, uno spettacolo teatrale intenso e ironico che indaga il tema dell’isolamento sociale, nato dalla collaborazione artistica tra la pluripremiata drammaturga Letizia Russo e l’attore e pedagogista Fabio Mascagni. Il progetto prende forma a partire da una serie di laboratori teatrali condotti con ragazze e ragazzi adolescenti presso il Centro Baracche Verdi della Comunità dell’Isolotto e con persone migranti dell’Associazione Gli Anelli Mancanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena Lonely Boy: un monologo sull’isolamento sociale

