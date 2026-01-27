Al The Square Lonely Boy un monologo sull’isolamento sociale

Da firenzetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lonely Boy, uno spettacolo teatrale intenso e ironico che indaga il tema dell’isolamento sociale, nato dalla collaborazione artistica tra la pluripremiata drammaturga Letizia Russo e l’attore e pedagogista Fabio Mascagni. Il progetto prende forma a partire da una serie di laboratori teatrali.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su The Square

Suicidio, la prima causa di morte tra i giovani in Europa: allarme smartphone e isolamento sociale

Palmoli, bambini allontanati dalla famiglia nel bosco: non solo rischio abitativo, ma isolamento sociale e danni psicologici

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su The Square

Argomenti discussi: Lonely Boy, spettacolo di Letizia Russo con Fabio Mascagni al The Square di Firenze.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.