Teatro Boccaccio Mandelli in scena con un monologo
Il Teatro Boccaccio di Certaldo annuncia il ritorno della stagione teatrale con un nuovo appuntamento il 21 gennaio alle 21. In scena, Francesco Mandelli interpreta un monologo, offrendo al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento. L’evento rappresenta un’occasione per vivere una serata dedicata al teatro, in un contesto intimo e ricco di cultura.
CERTALDO Prosegue a pieno ritmo la stagione teatrale del Teatro Boccaccio: il primo spettacolo del nuovo anno è in programma per il prossimo 21 gennaio (alle 21) ed avrà come protagonista Francesco Mandelli. L’attore e comico lombardo, divenuto celebre ormai quasi vent’anni fa insieme a Fabrizio Biggio per la serie comica “I Soliti Idioti“, salirà sul palco per “ Baby Reindeer - Piccola Renna “, monologo di Richard Gadd, diretto da Francesco Frangipane. Lo spettacolo è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, in coproduzione con NidodiragnoCMC Produzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
