Fiorentina | Harrison è al Viola Park Arrivato in prestito dal Leeds Potrebbe essere convocato per Bologna

Jack Harrison, esterno offensivo del Leeds in prestito alla Fiorentina, è arrivato al Viola Park. La sua presenza potrebbe essere utile per la partita contro il Bologna, e si attende una decisione sulla convocazione. L'arrivo di Harrison amplia le opzioni offensive della squadra, offrendo nuove possibilità tattiche per il prossimo impegno di campionato.

FIRENZE – L’esterno offensivo Jack Harrison, in prestito alla Fiorentina proveniente dal Leeds, è atterrato all’aeroporto di Firenze. Il classe ’96 di Stock on Trent è stato ingaggiato dal club con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Forza viola, sono felice di essere qui” ha detto il giocatore ai giornalisti che lo hanno atteso fuori dallo scalo fiorentino. Harrison è al centro sportivo Viola Park dove si sottoporrà ad alcuni test atletici, ma non avrà il tempo, oggi 16 gennaio 2026, per allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Soltanto domani Paolo Vanoli potrà valutare se convocarlo per la trasferta di domenica a Bologna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

