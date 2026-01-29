Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Fortini siamo al bivio Mancano ancora due rinforzi

La Fiorentina si muove ancora sul mercato, ma il vero colpo di mezzanotte non è ancora arrivato. La società cerca due rinforzi per chiudere definitivamente la rosa e soddisfare le richieste di mister Italiano. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e i tifosi restano in attesa di novità ufficiali. Intanto, la squadra si prepara a chiudere il bilancio con le ultime operazioni.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Il countdown del mercato invernale è ormai entrato nella fase decisiva: restano pochi giorni prima della chiusura e la Fiorentina ha già inserito in rosa diversi profili funzionali alle richieste dell’allenatore. Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian rispondono infatti all’esigenza di rinforzare esterni e mezzali capaci di attaccare gli spazi, priorità chiaramente indicate da Vanoli e recepite dall’area tecnica. Il lavoro, però, non è ancora concluso. La dirigenza viola continua a muoversi su più fronti, con l’obiettivo di aggiungere almeno un difensore centrale di spessore e un centrocampista più fisico, con compiti di rottura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fiorentina continua a definire il proprio mercato, con l'arrivo di Jack Harrison e altre operazioni in corso.

Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l'attenzione si concentra sul reparto difensivo.

