Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al difensore Settimana decisiva per Fortini

Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l’attenzione si concentra sul reparto difensivo. Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore Vanoli ha sottolineato l’esigenza di rinforzi nel settore, aprendo una fase di ricerca e valutazione. La società lavora per identificare un nuovo difensore, elemento chiave per rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

Firenze, 25 gennaio 2026 - «Ci serve un difensore». Parole di Paolo Vanoli dopo la sconfitta contro il Cagliari. Poco c'entra il risultato del Franchi, là dietro un elemento in più serviva a prescindere dopo le partenze di Pablo Marí e Viti. Il candidato forte ancora non c'è. Sarà tema dell'ultima settimana di mercato. Di certo qualche appunto qua e là è stato preso. Perché Diogo Leite non è mai uscito dai radar della Fiorentina. Sullo sfondo Bijol e Becao. Ma tutto sommato (al di là della smentita di qualche settimana fa del procuratore) in attesa di una sistemazione c'è sempre Radu Dragusin, che in principio era il preferito di Paratici e Goretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

