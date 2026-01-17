Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Thorstvedt o Fabbian per la mediana Bivio Fortini

La Fiorentina continua a definire il proprio mercato, con l’arrivo di Jack Harrison e altre operazioni in corso. In particolare, resta aperto il confronto tra Thorstvedt e Fabbian per il ruolo di centrocampista, mentre si valutano anche possibili inserimenti in difesa. La società toscana mira a rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, mantenendo un profilo equilibrato e attento alle opportunità di mercato.

Firenze, 17 gennaio 2026 - Dopo lo sbarco in città di Jack Harrison (terzo colpo in entrata dopo Solomon e Brescianini) il mercato della Fiorentina resta aperto a diversi scenari, con almeno due innesti ancora nel mirino: un difensore e un centrocampista. Il resto dipenderà dalle uscite e, soprattutto, da alcune situazioni individuali che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa nelle prossime due settimane. Partendo dalla difesa, i nomi sul tavolo restano quattro. La dirigenza viola continua a monitorare Diogo Leite, in scadenza di contratto con l'Union Berlino, mentre resta valida la pista che porta a Bijol, anche grazie ai rapporti positivi con il Leeds dopo l'operazione Harrison.

