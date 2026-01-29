Fiorello sgancia la bomba | la rivelazione su Conti e Sanremo!

Fiorello ha sorpreso tutti durante la sua intervista a La Pennicanza, facendo una rivelazione su Carlo Conti e il Festival di Sanremo. Ha parlato di una dedica speciale di Conti e ha lanciato una battuta ironica sul futuro del festival nel 2026. La notizia sta facendo il giro e crea aspettative su quello che potrebbe succedere tra i due, anche nell’aria si sente che ci sono novità in vista.

Fiorello sgancia la bomba a La Pennicanza: la dedica di Carlo Conti e l'ironia su Sanremo 2026 Cosa bolle in pentola tra Fiorello, Carlo Conti e Sanremo? Occhio, perché stavolta è una bomba vera. Nel suo spazio irriverente "La Pennicanza" su Rai Radio2, Fiorello non risparmia ironia, emozioni e una frecciatina che fa il giro del web. Tra una battuta e l'altra, lancia messaggi forti e tira fuori la notizia che tutti aspettavano. Ma andiamo con ordine. Si parte con un pensiero serio: il ciclone Harry ha colpito duro, specialmente a Niscemi. Fiorello non ci sta a vedere la politica litigare sulle tragedie e lancia un appello: "Ora serve agire, aiutare chi ha perso tutto.

