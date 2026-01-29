Fiorello la bomba su Carlo Conti e Sanremo | cosa succede

Questa mattina Fiorello ha fatto esplodere una novità su Carlo Conti e Sanremo durante il suo programma “La Pennicanza”. Il conduttore ha lasciato intendere che potrebbe esserci qualcosa di nuovo o inaspettato riguardo alla prossima edizione del festival, senza però svelare dettagli precisi. La puntata, come sempre, va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.

Si rinnova l'appuntamento quotidiano con "La Pennicanza", il programma condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Anche oggi lo show ha alternato attualità, improvvisazione e comicità, regalando al pubblico momenti di leggerezza ma anche spunti di riflessione. Il ciclone Harry e il pensiero per Niscemi. Nell'anteprima del programma, Fiorello ha aperto con un commento sui danni del ciclone Harry, soffermandosi in particolare sulla situazione di Niscemi.

