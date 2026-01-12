Di Canio sgancia la bomba di mercato sul top player | Potrebbe arrivare in Serie A a gennaio Rivelazione a sorpresa!
Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Di Canio ha rivelato che un top player potrebbe trasferirsi in Serie A già a gennaio. La sua dichiarazione rappresenta una possibile svolta nel mercato invernale, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La notizia, ancora da confermare, apre scenari importanti per il campionato italiano e le squadre coinvolte.
Di Canio, durante Sky Calcio Club, ha sganciato questa bomba sul possibile approdo in Serie A del top player. Cosa potrebbe succedere Il calciomercato invernale potrebbe regalare alla Serie A uno dei colpi più prestigiosi degli ultimi anni. Dagli studi di Sky Calcio Club, nel post-partita della ventesima giornata, è arrivata un’indiscrezione che ha scosso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Juve, il nuovo difensore potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A! Spunta quel nome in vista di gennaio: la lista aggiornata
Leggi anche: Fagioli lascia la Fiorentina a gennaio? Destinazione a sorpresa, potrebbe andare da un ex Juve. Rivelazione sul futuro del centrocampista
Bernardo Silva al Como: Di Canio sgancia la bomba di calciomercato.
Paolo Di Canio ha saputo qualcosa su Bernardo Silva in Serie A: “Scusami Jorge, lo dovevo dire” - Indiscrezione di calciomercato importante per Paolo Di Canio che parla di un possibile arrivo in Serie A di Bernardo Silva ... fanpage.it
Di Canio sgancia la bomba: ‘La Juve ha preso un fenomeno dí giocatore, è il più forte di tutti “ LE PAROLE https://bit.ly/3YxdneH - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.