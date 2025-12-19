C’è un topo sull’aereo | panico a bordo del Boeing da Amsterdam ad Aruba Cancellato il volo di ritorno dai Caraibi – Video

Panico a bordo di un Boeing 777 della compagnia olandese KLM. L’aereo, impiegato sulla tratta Amsterdam–Aruba–Bonaire, è stato bloccato a causa di un grosso topo. Il roditore è stato avvistato a bordo: il volo ha proseguito fino ad Aruba ma lì l’aereo è stato bloccato: il volo di ritorno verso Amsterdam è stato cancellato per permettere di svolgere la sanificazione del Boeing e approfonditi controlli di sicurezza. Circa 250 passeggeri sono così rimasti a terra in attesa di una soluzione alternativa. Il “ratto gigante”, secondo quanto riferito da KLM è stato catturato solo ore dopo. L'articolo C’è un topo sull’aereo: panico a bordo del Boeing da Amsterdam ad Aruba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

