In aereo parte il coro da stadio il tifoso juventino va fuori controllo | spuntano le mascherine d’emergenza e scoppia il panico a bordo

Durante un volo da Roma a Cagliari, alcuni tifosi della Juventus hanno reagito in modo eccessivo al coro da stadio, scatenando il panico tra i passeggeri. La situazione è diventata ancora più tesa quando sono state estratte mascherine d’emergenza. Un episodio che ha coinvolto i presenti, evidenziando come le emozioni sportive possano influenzare comportamenti inaspettati durante un viaggio.

L’adrenalina era già a mille a bordo del volo Roma-Cagliari che portava in Sardegna alcuni tifosi della Juventus, in vista della partita contro la squadra di Fabio Pisacane. Tra loro uno di 40 anni particolarmente esuberante, che deve aver fatto una gran fatica a trattenere l’entusiasmo. Tanto da scatenare il panico in volo, dopo che i passeggeri si sono visti spuntare davanti agli occhi le mascherine di emergenza ed è partita l’erogazione dell’ossigeno. Era lo scorso sabato, quando sul volo Aeroitalia Roma-Caglia è esploso un clima da stadio tra le poltrone. Quando sono partiti i cori, un tifoso 40enne della provincia di Frosinone non ha resistito e ha iniziato a colpire a tempo la cappelliera con la mano.🔗 Leggi su Open.online

"A bordo c'è una persona fuori controllo": passeggero prova ad aprire il portellone dell'aereo in voloUn passeggero di 20 anni, con passaporto cinese, ha tentato di aprire il portellone di un aereo di linea della Cathay Pacific durante il volo da Boston a Hong Kong.

Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panicoDurante un volo Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi, una bomboletta di spray al peperoncino è scoppiata in cabina, causando il panico tra i passeggeri e rendendo l’aria irrespirabile.

