Figuraccia Pd per spingere il No imbarca pure D' Orsi ma il post sparisce | Errore grave

Il Partito Democratico ha vissuto un momento imbarazzante sui social. Per promuovere il sì, hanno coinvolto anche D'Orsi, noto sostenitore di Putin, che viene spesso invitato in Russia da Russia Today. Ma poco dopo, il post scomparso senza spiegazioni, lasciando tutti a chiedersi cosa sia successo. Una mossa che ha scatenato polemiche e critiche sui social.

"Ma vi siete impazziti completamente Pd? D'Orsi è un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa". Lo scrive sui social Carlo Calenda rilanciando un post del Pd in cui si riposta un intervento in Tv dello storico Angelo D'Orsi sul referendum accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello della vice presidente del Parlamento Ue Pina Picerno, del Pd: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", scrive l'europarlamentare dem. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Figuraccia Pd, per spingere il No imbarca pure D'Orsi ma il post sparisce: "Errore grave"

