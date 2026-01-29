La campagna elettorale per il referendum del prossimo marzo si scalda. Il Pd aveva annunciato la candidatura del professore vicino a Putin, D'Orsi, ma poi ha cancellato il post senza spiegazioni. La mossa ha scatenato polemiche e scetticismo tra gli osservatori, mentre i partiti cercano di conquistare gli elettori in vista del voto sulla separazione delle carriere.

La campagna elettorale per il referendum di marzo è in piena corsa: a meno di due mesi dal voto per la separazione delle carriere si cerca di convincere gli elettori ad aderire a una posizione piuttosto che a un'altra. E per farlo si cercano sponsor, si cercano volti che possano supportare la propria logica. Ma a volte, nella corsa al volto più "appetibile" si inciampa, come è successo al Pd, come evidenziato per primo da Luciano Capone, giornalista de Il Foglio, che è riuscito a fotografare il post del partito guidato da Elly Schlein prima che venisse cancellato. E cosa c'era in questo messaggio sui social? " Il 22 e 23 marzo vota no ", scriveva il Pd, con le ultime due parole in maiuscolo per rimarcare il concetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pd "candida" il prof putiniano D'Orsi, poi cancella il post. Scoppia la bufera

Approfondimenti su D Orsi Referendum

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante è al centro di una polemica scoppiata il 5 gennaio, a seguito di un post pubblicato il 26 dicembre.

Adriana Abascal ha annunciato la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto di Savoia attraverso un post su Instagram, generando sorpresa tra i follower.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su D Orsi Referendum

Argomenti discussi: Da Figline al Csm, e ritorno: David Ermini si candida sindaco e tenta di ricucire con Renzi; David Ermini candidato a sindaco per il PD; Il Pd abbandona Sisti, elezioni anticipate a Spoleto a un passo. Il sindaco si salva se si pente col sacco e la cenere; Pd, Ciarcia terzo candidato: Giovani e talento per il rilancio del partito.

Il Pd candida il prof putiniano D'Orsi, poi cancella il post. Scoppia la buferaIl post del Partito democratico che ha ripreso un video del professore è durato appena pochi minuti. msn.com

Politica, dopo lo strappo a Cervia, il Pd potrebbe candidare una donna: i nomi. E Missiroli ricandidarsi a sindaco con la sua listaDopo l’azzeramento della maggioranza e la caduta della Giunta, Cervia volta pagina anche se il futuro è quanto mai incerto. E’ in arrivo il ... corriereromagna.it

Questa sera alle 21.00 sarò in diretta, ospite di Angelo d'Orsi e del prof. Alessandro Barbero a “Democrazia in tempo di guerra". L'evento è in streaming su www.ilfattoquotidiano.it e sul canale YouTube del Fatto! - facebook.com facebook