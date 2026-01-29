Fiamme sul tetto dell' asilo | evacuati 100 bambini

Un incendio ha colpito il tetto di un asilo nel quartiere Barca. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evacuato circa 100 bambini, portandoli in sicurezza lontano dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma i residenti si sono subito allarmati nel vedere il fumo e il fuoco che si alzavano dall’edificio. Nessuno è rimasto ferito, ma i genitori sono corsi a riprendere i figli, mentre le operazioni di spegnimento continuano.

Momenti di apprensione nel quartiere Barca, dove un incendio è divampato sul tetto dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia. Il rogo, scoppiato intorno alle 12:30, in via Tintoretto, ha fatto scattare i protocolli di sicurezza della struttura.

