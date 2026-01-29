Fiamma Olimpica l’abbraccio dei comuni con i ragazzi delle scuole dell’hinterland
Centinaia di persone si sono radunate lungo le strade di Bergamo e dei comuni dell’hinterland per accogliere la Fiamma Olimpica. Il percorso ha toccato Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate, con studenti e cittadini che si sono stretti intorno ai ragazzi delle scuole per vivere insieme questo momento speciale. La festa è iniziata questa mattina e prosegue tra entusiasmo e colori, con le strade animate da cori e applausi.
LE TAPPE BERGAMASCHE. Il percorso toccherà Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate. In centinaia sulle strade. Saranno centinaia i ragazzi delle scuole di Villa d’Almè, Almè e Sorisole che saluteranno il passaggio della fiaccola. Appuntamento alle 11,56 a Villa d’Almè dove ad applaudire ci saranno 700 ragazzi delle scuole primaria e secondaria dell’istituto comprensivo, oltre alla sindaca Valentina Ceruti, che sottolinea come «la comunità è lieta di poter ospitare la partenza di un evento così importante». Pochi minuti dopo la fiaccola attraverserà anche il comune di Almè passando in via Italia, in via Campofiori alta e via Brughiera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Fiamma Olimpica
La fiamma olimpica 'scalda' Cervia: il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO
A Cervia, il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ha coinvolto cittadini e studenti delle scuole in un momento di condivisione e orgoglio.
Festa per la Fiamma Olimpica. Tanti ragazzi lungo le strade per salutare il simbolo dei Giochi
La festa per la Fiamma Olimpica ha coinvolto numerosi giovani lungo le strade della città, accogliendo con entusiasmo il simbolo dei Giochi.
Ultime notizie su Fiamma Olimpica
Argomenti discussi: L’abbraccio di Trieste alla fiamma olimpica (foto); L'abbraccio di Asiago alla Fiaccola olimpica; La Fiamma olimpica ancora nel Veronese: abbraccio a cinque cerchi al castello di Villafranca, all'ossario di Custoza e infine a Soave; Fiamma olimpica a Chioggia, è stato un abbraccio caloroso.
Fiamma Olimpica, l’abbraccio dei comuni con i ragazzi delle scuole dell’hinterlandLE TAPPE BERGAMASCHE. Il percorso toccherà Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate. In centinaia sulle strade. ecodibergamo.it
L’abbraccio di 30mila cuori a Brescia per la Fiamma olimpicaFolla per i tedofori nelle vie della città, braciere acceso da Margherita Porro e Vanessa Ferrari in piazza Vittoria. Oggi la Fiaccola ripartirà da Desenzano ... giornaledibrescia.it
Castellanza pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica con eventi sportivi e culturali. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.