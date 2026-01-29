Fiamma Olimpica l’abbraccio dei comuni con i ragazzi delle scuole dell’hinterland

Centinaia di persone si sono radunate lungo le strade di Bergamo e dei comuni dell’hinterland per accogliere la Fiamma Olimpica. Il percorso ha toccato Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate, con studenti e cittadini che si sono stretti intorno ai ragazzi delle scuole per vivere insieme questo momento speciale. La festa è iniziata questa mattina e prosegue tra entusiasmo e colori, con le strade animate da cori e applausi.

LE TAPPE BERGAMASCHE. Il percorso toccherà Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate. In centinaia sulle strade. Saranno centinaia i ragazzi delle scuole di Villa d’Almè, Almè e Sorisole che saluteranno il passaggio della fiaccola. Appuntamento alle 11,56 a Villa d’Almè dove ad applaudire ci saranno 700 ragazzi delle scuole primaria e secondaria dell’istituto comprensivo, oltre alla sindaca Valentina Ceruti, che sottolinea come «la comunità è lieta di poter ospitare la partenza di un evento così importante». Pochi minuti dopo la fiaccola attraverserà anche il comune di Almè passando in via Italia, in via Campofiori alta e via Brughiera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

