La fiamma olimpica ' scalda' Cervia | il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO

A Cervia, il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 ha coinvolto cittadini e studenti delle scuole in un momento di condivisione e orgoglio. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare l’importanza delle Olimpiadi, accompagnato da un clima di rispetto e partecipazione. Un momento di simbolico passaggio, che ha lasciato un ricordo positivo nella città.

Grandi emozioni a Cervia per il passaggio della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026. L'attesa tappa della fiamma delle Olimpiadi è stato accolto dalla popolazione con grande entusiasmo. Nel video si vede il passaggio dei tedofori e di tutto il seguito in via Caduti per la Libertà, dove la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La fiamma olimpica 'scalda' Cervia: il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO Leggi anche: La fiamma olimpica di Milano-Cortina scalda anche Gatteo, il passaggio lungo viale delle Nazioni Leggi anche: Il passaggio della Fiamma Olimpica a Fano: video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La fiamma olimpica 'scalda' Cervia: il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO - L'attesa tappa della fiamma delle Olimpiadi è stato accolto dalla popolazione con grande entusiasmo. ravennatoday.it Il passaggio della fiamma olimpica da Cervia – FOTO - Oggi (7 gennaio) la città di Cervia è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano- ravennaedintorni.it

La Fiamma olimpica tra la neve (e le contestazioni) a Faenza. Attesa per il passaggio a Cervia e Ravenna - In un paesaggio imbiancato dalla neve, proveniente da Forlì, ha attraversato anche il centro di Faenza la fiamma delle Olimpiadi invernali di ... ravennaedintorni.it

Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com

La Fiamma Olimpica a Gradara: il passaggio alla Rocca di Paolo e Francesca Il 5 Gennaio 2026 Gradara ha vissuto un momento di rilevanza simbolica e sportiva: il passaggio della fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 Il - facebook.com facebook

