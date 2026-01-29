Lunedì pomeriggio Bergamo cambia la viabilità per la prova della fiamma olimpica. Le strade lungo il percorso saranno chiuse temporaneamente per permettere ai tedofori di passare. La città si prepara a questa giornata speciale, che richiede alcune modifiche al traffico normale.

DA SAPERE. Per la fiamma olimpica a Bergamo sono previste delle modifiche temporanee alla viabilità lunedì 2 febbraio: ecco le strade chiuse per permettere il passaggio dei tedofori. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica in città nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. La Fiamma Olimpica sarà portata da 73 tedofori (53 singoli e 20 gruppi), che si alterneranno nel percorso ogni 200 metri accompagnata da una carovana di supporto, partendo da via Borgo Palazzo alle ore 16.50 circa con arrivo in largo Belotti-Sentierone attorno alle 19. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fiamma olimpica a Bergamo, lunedì pomeriggio cambia la viabilità

Approfondimenti su Fiamma Olimpica Bergamo

La Fiamma Olimpica arriva a Bergamo lunedì 2 febbraio.

La Fiamma olimpica farà tappa a Comacchio, coinvolgendo modifiche temporanee alla viabilità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiamma Olimpica Bergamo

Argomenti discussi: 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bergamo il 2 febbraio passa la fiamma olimpica: il percorso, i 73 tedofori, lo spettacolo in centro; Tutti i dettagli del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo il 2 febbraio; La Fiamma Olimpica a Bergamo lunedì 2 febbraio: Ilaria Galbusera prima tedofora, il percorso in città.

Fiamma Olimpica: tutti gli orari e i Comuni interessati in provincia. Il giallo del percorso con arrivo in zona stadioPrima della festa a Bergamo lunedì 2 febbraio la carovana con la Fiamma Olimpica attraverserà 7 paesi della provincia. bergamonews.it

Fiamma Olimpica a Bergamo, Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife: «Un onore»Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife: «Rappresenta i valori dello sport, che guidano anche il nostro modo di fare business ogni giorno». ecodibergamo.it

Sondrio accende la fiamma olimpica con Sandro Vanoi, mister sette Olimpiadi L’ex Commissario Tecnico dello sci di fondo, che ha vissuto le Olimpiadi in ogni ruolo, porterà la fiaccola nella sua città. Ricordi e aneddoti di mezzo secolo ai Cinque Cerchi: dalla - facebook.com facebook

Milano Cortina -8: la fiamma olimpica ha lasciato l'Alto Adige. In questi tre giorni 528 tedofore e tedofori #ANSA x.com