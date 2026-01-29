Fiamma olimpica a Bergamo lunedì pomeriggio cambia la viabilità

Da ecodibergamo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì pomeriggio Bergamo cambia la viabilità per la prova della fiamma olimpica. Le strade lungo il percorso saranno chiuse temporaneamente per permettere ai tedofori di passare. La città si prepara a questa giornata speciale, che richiede alcune modifiche al traffico normale.

DA SAPERE. Per la fiamma olimpica a Bergamo sono previste delle modifiche temporanee alla viabilità lunedì 2 febbraio: ecco le strade chiuse per permettere il passaggio dei tedofori. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica in città nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. La Fiamma Olimpica sarà portata da 73 tedofori (53 singoli e 20 gruppi), che si alterneranno nel percorso ogni 200 metri accompagnata da una carovana di supporto, partendo da via Borgo Palazzo alle ore 16.50 circa con arrivo in largo Belotti-Sentierone attorno alle 19. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

fiamma olimpica a bergamo luned236 pomeriggio cambia la viabilit224

© Ecodibergamo.it - Fiamma olimpica a Bergamo, lunedì pomeriggio cambia la viabilità

Approfondimenti su Fiamma Olimpica Bergamo

La Fiamma Olimpica a Bergamo lunedì 2 febbraio: Ilaria Galbusera prima tedofora, il percorso in città

La Fiamma Olimpica arriva a Bergamo lunedì 2 febbraio.

Deciso il percorso della Fiamma olimpica sotto i Trepponti: come cambia la viabilità

La Fiamma olimpica farà tappa a Comacchio, coinvolgendo modifiche temporanee alla viabilità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiamma Olimpica Bergamo

Argomenti discussi: 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bergamo il 2 febbraio passa la fiamma olimpica: il percorso, i 73 tedofori, lo spettacolo in centro; Tutti i dettagli del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo il 2 febbraio; La Fiamma Olimpica a Bergamo lunedì 2 febbraio: Ilaria Galbusera prima tedofora, il percorso in città.

fiamma olimpica a bergamoFiamma Olimpica: tutti gli orari e i Comuni interessati in provincia. Il giallo del percorso con arrivo in zona stadioPrima della festa a Bergamo lunedì 2 febbraio la carovana con la Fiamma Olimpica attraverserà 7 paesi della provincia. bergamonews.it

fiamma olimpica a bergamoFiamma Olimpica a Bergamo, Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife: «Un onore»Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife: «Rappresenta i valori dello sport, che guidano anche il nostro modo di fare business ogni giorno». ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.