Deciso il percorso della Fiamma olimpica sotto i Trepponti | come cambia la viabilità

La Fiamma olimpica farà tappa a Comacchio, coinvolgendo modifiche temporanee alla viabilità. Mercoledì 7, il corteo partirà da via Bonnet e proseguirà lungo via Sambertolo, i Trepponti, via Muratori, il Ponte degli Sbirri, via Edgardo Fogli e si concluderà in Piazza Folegatti. Si raccomanda attenzione alla segnaletica e agli spostamenti, per garantire la sicurezza di tutti durante l’evento.

La Fiamma olimpica arriva a Comacchio. E con essa, cambia la viabilità. Mercoledì 7, la partenza del corteo sarà in via Bonnet, poi il percorso toccherà via Sambertolo, i Trepponti, via Muratori, il Ponte degli Sbirri, via Edgardo Fogli, fino ad arrivare alla centralissima Piazza Folegatti, sede.

