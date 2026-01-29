Festival di Sanremo Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata | Starò un passo indietro

Questa sera, il Festival di Sanremo si anima con una novità: Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata. L’artista, che da sempre fa parlare di sé, ha annunciato di voler restare un passo indietro, lasciando spazio agli altri. Il pubblico si prepara a vedere Lauro in una veste diversa, mentre il festival prosegue tra musica, emozioni e sorprese.

Sarà Achille Lauro a fare da co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, intervenuto al Tg1 delle 20. «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo», ha commentato il cantante romano, rispondendo a una domanda sulla possibilità che all’Ariston possa anche cantare. Conti: «Ci ha detto sì rubando tempo al suo tour». Su quest’ultima possibilità, lo stesso conti ha glissato, limitandosi a un semplice: «Vedremo». Dopodiché, ha aggiunto: «Sicuramente farà il co-conduttore con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo Festival

Questa sera, Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta non come concorrente.

Achille Lauro torna sul palco del Teatro Ariston, questa volta come co-conduttore della seconda serata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ACHILLE LAURO - ME NE FREGO #achillelauro #sanremo2020 #rai #sanremofestival

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo 2026: ospiti Achille Lauro, Luca Argentero e Sabrina Ferilli?; Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno; Chi ci sarà al Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini, Achille Lauro e gli altri; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero.

Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro è il co conduttore della seconda serata: le prime dichiarazioniStasera Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 20 una notizia che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 25 febbra ... cosmopolitan.com

Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio)L'artista romano affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it

Sanremo, Carlo Conti al Tg1: “Achille Lauro co-conduttore nella seconda serata”. Rivediamo insieme il momento dell’annuncio. #Tg1 - facebook.com facebook

Per sempre noi incoscienti giovani Achille Lauro co-condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini la serata di mercoledì 25 febbraio #Sanremo2026 x.com