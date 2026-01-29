Festival di Sanremo Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata | Starò un passo indietro
Questa sera, il Festival di Sanremo si anima con una novità: Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata. L’artista, che da sempre fa parlare di sé, ha annunciato di voler restare un passo indietro, lasciando spazio agli altri. Il pubblico si prepara a vedere Lauro in una veste diversa, mentre il festival prosegue tra musica, emozioni e sorprese.
Sarà Achille Lauro a fare da co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, intervenuto al Tg1 delle 20. «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo», ha commentato il cantante romano, rispondendo a una domanda sulla possibilità che all’Ariston possa anche cantare. Conti: «Ci ha detto sì rubando tempo al suo tour». Su quest’ultima possibilità, lo stesso conti ha glissato, limitandosi a un semplice: «Vedremo». Dopodiché, ha aggiunto: «Sicuramente farà il co-conduttore con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Sanremo Festival
Festival di Sanremo, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata
Questa sera, Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta non come concorrente.
Festival di Sanremo 2026: Achille Lauro co-conduttore della seconda serata
Achille Lauro torna sul palco del Teatro Ariston, questa volta come co-conduttore della seconda serata.
ACHILLE LAURO - ME NE FREGO #achillelauro #sanremo2020 #rai #sanremofestival
Ultime notizie su Sanremo Festival
Argomenti discussi: Sanremo 2026: ospiti Achille Lauro, Luca Argentero e Sabrina Ferilli?; Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno; Chi ci sarà al Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini, Achille Lauro e gli altri; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero.
Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro è il co conduttore della seconda serata: le prime dichiarazioniStasera Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 20 una notizia che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 25 febbra ... cosmopolitan.com
Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio)L'artista romano affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it
Sanremo, Carlo Conti al Tg1: “Achille Lauro co-conduttore nella seconda serata”. Rivediamo insieme il momento dell’annuncio. #Tg1 - facebook.com facebook
Per sempre noi incoscienti giovani Achille Lauro co-condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini la serata di mercoledì 25 febbraio #Sanremo2026 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.