festival di sanremo achille lauro co conduttore della seconda serata

Questa sera, Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta non come concorrente. È stato scelto come co-conduttore, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, per la seconda serata. Lauro sale sul palco il 25 febbraio, portando la sua musica e il suo stile in un ruolo diverso dal solito. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di pubblico e media.

Achille Lauro torna a Sanremo. Non in gara – e si sapeva – bensì nelle vesti di co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini in occasione della seconda serata delle kermesse, quella del 25 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico del Festival, durante il Tg1 delle 20. Le partecipazioni di Achille Lauro al Festival di Sanremo. L’anno scorso Achille Lauro era in gara con Incoscienti giovani. L’esordio dell’artista all’Ariston risale al 2019, con Rolls Royce. Nel 2020 la partecipazione con Me ne frego. Nel 2021 il ritorno a Sanremo, ma come super ospite in tutte le serate del Festival. 🔗 Leggi su Lettera43.it

