Il mercato del Fenerbahçe si scalda nelle ultime ore. La squadra turca punta forte su Ademola Lookman per rinforzare l’attacco, ma la trattativa non è semplice e richiede tempo. Il Milan, intanto, si mantiene in attesa, pronto a intervenire se si apriranno opportunità.

Il Milan osserva e attende, mentre il Fenerbahçe muove le sue pedine nelle ultime ore di mercato: il club turco ha individuato in Ademola Lookman il primo obiettivo per rinforzare l’attacco, ma l’operazione resta complessa. Se la trattativa con l’Atalanta non dovesse sbloccarsi, il piano alternativo porta a Christopher Nkunku, profilo seguito con attenzione anche dai rossoneri. Una dinamica che potrebbe trasformarsi rapidamente in un incrocio di strategie tra Istanbul e Milano. Fenerbahçe, Lookman è la priorità. Il nome in cima alla lista del Fenerbahçe è quello di Ademola Lookman, considerato l’innesto ideale per alzare il livello offensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Fenerbahçe tra Lookman e Nkunku: il Milan resta in agguato

Approfondimenti su Fenerbahçe Lookman

Nel mercato invernale, il Fenerbahçe di Domenico Tedesco manifesta interesse per Christopher Nkunku, attualmente al Milan.

Il Milan ha concluso la partita contro il Verona con una vittoria convincente, grazie anche alla doppietta di Nkunku.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fenerbahçe Lookman

Argomenti discussi: Dopo aver effettuato tre trasferimenti 'bomba' oggi e ieri, il Fenerbahce è alla ricerca di Ademola Lookman; Lookman, la verità sulle voci sul Napoli e dalla Turchia: questa la posizione dell’Atalanta; Lookman lascia l'Atalanta a gennaio? Romano fa chiarezza sul futuro del nigeriano; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio.

Lookman lontano, Sky: c'è un altro club che ora sta spingendoIl futuro di Ademola Lookman, uno dei nomi che interessa al Napoli, torna a intrecciarsi anche con il mercato turco. Nelle ultime ore il Fenerbahçe ha avviato contatti esplorativi ... tuttonapoli.net

Atalanta, nuovi sondaggi del Fenerbahce per LookmanNuovi movimenti dalla Turchia attorno ad Ademola Lookman. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati nuovi sondaggi da parte del Fenerbahçe per l’attaccante dell’Atalanta, con il club di Istanbul che ... gianlucadimarzio.com

Il mercato turco torna a muoversi attorno al nome di Ademola #Lookman. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il #Fenerbahçe ha effettuato nuovi sondaggi per l’attaccante dell’#Atalanta #calcionews24 - facebook.com facebook

Rappresentanti del #Fenerbahçe in Italia per trattare l'acquisto di Ademola #Lookman [ @yagosabuncuoglu ] #Calciomercato #Transfers #Superlig x.com