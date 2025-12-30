Il Milan ha concluso la partita contro il Verona con una vittoria convincente, grazie anche alla doppietta di Nkunku. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere il ritmo in campionato. Nkunku si conferma un elemento importante nel reparto offensivo, contribuendo alla solidità del Milan. La stagione prosegue con impegno e attenzione, mentre si attende l’evoluzione del trasferimento di Nkunku al Fenerbahçe.

Il Milan ha battuto facilmente il Verona nell’ultima giornata di campionato. Protagonista Nkunku con una doppietta. Oggi Sportmediaset scrive del francese. La doppietta a San Siro, secondo la redazione della testata, non servirebbe a tenerlo aggrappato al Milan. Il Milan verso l’addio a Nkunku. Nemmeno il tempo di conquistare San Siro con una doppietta scacciacrisi, che Christopher Nkunku potrebbe già lasciare il Milan. Questo scrive Sportmediaset. Il discusso francese, acquistato in estate per rinforzare il reparto offensivo rossonero, è finito nel mirino del Fenerbahce. I turchi si sarebbero fatti avanti con un’offerta definita “allettante”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan, Nkunku verso il Fenerbahce

