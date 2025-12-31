Mercato Nkunku tra Milan e Fenerbahçe | tutti i dubbi del francese al trasferimento in Turchia

Nel mercato invernale, il Fenerbahçe di Domenico Tedesco manifesta interesse per Christopher Nkunku, attualmente al Milan. Il trasferimento del calciatore francese in Turchia solleva diversi dubbi, sia sulla fattibilità economica sia sulle implicazioni sportive. La trattativa tra le parti è ancora in fase di sviluppo, e molte questioni rimangono da chiarire prima di definire il futuro del giocatore.

