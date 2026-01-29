La settimana si apre con un nuovo scontro tra Fratelli d’Italia e alcuni studenti. Dopo quattro giorni di silenzio, il partito della Premier rivendica l’azione contro alcuni giovani che avrebbero promosso attività di propaganda nelle scuole. La polemica si accende dopo che il manifesto ha segnalato un sondaggio sospetto, e ora Fdi punta il dito contro i docenti coinvolti. La questione resta aperta, mentre gli studenti coinvolti si difendono.

Destra Donzelli difende la schedatura dei professori di sinistra. Opposizioni: «La premier si dissoci» Destra Donzelli difende la schedatura dei professori di sinistra. Opposizioni: «La premier si dissoci» Dopo quattro giorni di silenzio sul sondaggio segnalato dal manifesto di domenica scorsa, è arrivata la rivendicazione del partito della premier: quei giovani che hanno organizzato la campagna per schedare i docenti di sinistra, tramite un sondaggio nelle scuole, sono di Fdi e non hanno fatto nulla di male, anzi. È il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, a intervenire per difendere Azione Studentesca dall’accusa di voler intimidire i professori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Fdi con Azione studentesca: «I docenti fanno propaganda»

Azione Studentesca, movimento legato alla destra giovanile, ha avviato una campagna intitolata

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe.

Il video del docente dopo il questionario di Azione Studentesca: Sono di sinistra, schedatemi pure. Le opposizioni: Fdi prenda le distanzeLa risposta dei docenti e le reazioni politiche al questionario di Azione Studentesca che chiede di segnalare i prof di sinistra ... ilfattoquotidiano.it

Schedatura insegnanti di sinistra dei giovani di FdI, le opposizioni sul questionario di Azione studentesca: «È illegale»Il volantino con il sondaggio diffuso in molte città italiane e le interrogazioni parlamentari ... roma.corriere.it

Scuola, Ruspandini (Fdi): Nelle aule non si indottrina! Ben venga l'iniziativa di Azione Studentesca" Roma, 28 gen. (askanews) - "A scuola e nelle aule non si indottrina. Per questo ben venga l'iniziativa di Azione Studentesca contro chi utilizza la scuola come l - facebook.com facebook

#Scuola, la sinistra grida a liste di proscrizione, #Fdi “benedice” Azione studentesca x.com