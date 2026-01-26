Docenti che fanno propaganda schedati? Azione studentesca respinge le accuse | Non chiediamo nomi

Azione Studentesca, movimento legato alla destra giovanile, ha avviato una campagna intitolata

Manifesti, striscioni, volantini. Azione studentesca, movimento legato alla destra giovanile, ha lanciato in diversi istituti una campagna chiamata La scuola è nostra. Tra i messaggi diffusi, uno invita gli studenti a segnalare i docenti che “fanno propaganda”. Tutto passa attraverso un Qr code, che conduce a un modulo online: una delle domande chiede se ci siano professori “di sinistra” che, durante le lezioni, esprimono posizioni politiche. Chi risponde affermativamente viene invitato a raccontare un episodio ritenuto significativo. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Hai docenti che fanno propaganda di sinistra?": segnalato un manifesto di estrema destra in un liceoRecentemente è stato segnalato un manifesto di estrema destra all’interno di un liceo, sollevando il problema della presenza di propaganda politica nelle scuole.

