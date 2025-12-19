FC 26 Luoghi Incantati Invernali | Guida Completa ai Premi e alle EVO
Preparatevi per una vera spedizione nel freddo di Ultimate Team! Questo set di obiettivi è perfetto per chi gioca Squad Battles, ma può essere completato anche in Rivals o Rush. Con una durata di 14 giorni, avete tutto il tempo per sbloccare una squadra intera di giocatori speciali. Scadenza: 14 giorni.. Premio Finale: Evo Jolly Invernali Rossi (Estetica) + Divisa Esclusiva.. I Giocatori “Jolly” in Palio. Completando le sfide specifiche sulle nazionalità, otterrete questi quattro elementi per il vostro club: Giocatore Ruolo Statistiche Top Requisito Chiave Ryerson (85) LBRBCM FIS 89, DIF 86 Segna con Tiro Potente in 3 match (SVENORDAN titolare) Ndoye (85) LMRMLW VEL 94, 5 Skill Assist su Passaggio Filtrante in 3 match (AUTSVI titolare) Johnston (85) RBRM VEL 90, FIS 85 Segna in 10 match ( Canadese titolare) Haraldsson (85) CAMCM DRI 88, PAS 85 Fornisci assist in 10 match ( Islandese titolare) Le Evoluzioni Incluse. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
