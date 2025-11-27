FC 26 Season Pass Spagna ’82 | Analisi dei 40 Livelli – Il Tesoro tra i Pacchetti e le Icone

La Season Pass di FC 26 (40 livelli) si conferma un evento di altissimo valore, distribuito su due tracciati distinti: Standard (Gratuito) e Premium (a pagamento). I Giocatori di Lusso: Due Tracciati, Due Icone. Livello 40 (Gratuito): Il premio finale è Nicolò Barella 90 OVR, un centrocampista di fascia alta.. Livello 40 (Premium): L'investimento ripaga con l'Icona Gianfranco Zola 90 OVR.. Livello 15: Il tracciato Standard assicura Rodrigo Riquelme 88 OVR, mentre il Premium garantisce Gnonto 87 OVR.. Livello 20: Il Pass Premium sblocca anche Bruno Guimarães 88 OVR.. Consumabili Evoluzione (EVO): Il Potere della Personalizzazione.

