Gioco d’azzardo e fatture false | arresti e sequestri per 4milioni di euro
Tempo di lettura: 4 minuti Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Foggia, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura. Il GIP ha disposto nei confronti CHIAVAZZO Domenico e MEMOLI Paolo, la custodia cautelare in carcere e nei confronti di PETRUZZELLIS Giovanni, gli arresti domiciliari. I tre, sulla scorta degli esiti di attività di indagini consistite in intercettazioni, telefoniche, ambientali e telematiche, videosorveglianza, escussione di collaboratori di giustizia, sono stat ritenuti, allo stato, gravemente indiziati di essere i promotori, capi e organizzatori di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e della raccolta di scommesse di cui all’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
